¿El Canelo se coronará en su país?

La vidente hace inesperada revelación

La esposa del boxeador podría estar involucrada

En unas horas comenzará la esperada pelea del boxeador mexicano Canelo Álvarez, el tapatio tendrá una pelea en su país después de mucho tiempo. Pues después de conquistar a todos en las mejores arenas de EEUU quiere coronarse en su tierra azteca y con su gente.

Mhoni Vidente no ha fallado en dar una predicción sobre cuál podría ser el resultado del mexicano, y es que aunque todos sus compatriotas quieren verlo siendo el vencedor puede que el resultado no sea favorable en algunas cuestionas, ¿Qué fue lo que dijo la pitonisa?

¡Una pelea estelar!

De acuerdo Récord, Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a pelear en tierras mexicanas tras más de una década y lo hará frente al británico John Ryder en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. La cita es el sábado 6 de mayo a las 22:00 horas.

“Muy motivado después de venir de varias lesiones, me siento muy bien y fuerte, me motiva muchísimo, amo el boxeo, es como si estuviera empezando otra vez. Tengo muchos sentimientos de mis comienzos, todo lo que he logrado, ahora regresar como campeón indiscutido en mi mejor momento, me siento muy contento de brindarle a la gente una gran pelea y un gran espectáculo, y que puedan vivir conmigo esto”, dijo a ESPN.