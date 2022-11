Sin ‘pelos’ en la lengua, Saúl Álvarez lanzó una amenaza al jugador del Paris Saint Germain y le dijo que le rogara a Dios no topárselo, en las mismas redes sociales continuó mandando mensajes para defender a su patria, sin escatimar, ni un poco, las maneras y palabrotas que miles de aficionados leyeron, se informó sobre ‘pleito’ Canelo contra Messi y Ezequiel Matthysse.

Y es que en el piso, frente a Messi estaba una playera del combinado azteca, la cual, aparentemente pateó sin darse cuenta, pues se estaba quitando el botín, lo que muchos tomaron como una ofensa, no solo por la supuesta patada, sino porque estaba en el piso, a lo que de inmediato el boxeador mexicano reaccionó.

Hasta el momento, el púgil tricolor no ha emitido una declaración o publicado algún mensaje en su cuenta oficial de Twitter, pero no es de sorprender que más tarde lo haga, ya que le ha respondido a varios famosos que han entrado en la polémica por la supuesta ofensa al país por la playera de la Selección Mexicana en el piso.

Sin tapujos, el argentino le mandó el siguiente mensaje al azteca: “Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. ¡Ojo, perro! Guarda, guacho, eh. Con Messi no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no”.

Canelo Messi Ezequiel Matthysse: ¿QUIÉN ES EL ARGENTINO QUE RETÓ AL BOXEADOR MEXICANO?

Ezequiel Matthysse es más conocido por ser un influencer y cantante, por lo que ha tenido varios éxitos en Youtube, pero también se dedica al boxeo, es más todavía conocido por su familiar, ya que es sobrino de Lucas Martín Matthysse, exboxeador y campeón interino superligero del CMB}, él sí tiene de qué presumir.

El video más bien es como una afrenta a su país, pero el mexicano posee títulos que él no, además no se ha hecho un reto oficial, pues no son tampoco de la misma categoría, pero ¿A ti te gustaría ver una pelea entre ambos y todo por Lionel Messi? Habrá que esperar la respuesta del púgil tricolor en las siguientes horas.