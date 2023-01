El Canelo arremetió contra su colega

Alabó a otros boxeadores, pero a Julio César Jr lo atacó

¿Le responderá?

No hay duda de que la relación entre los boxeadores Saul ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. no es la mejor que existe, sin embargo, la ‘pelea verbal’ entre ambos no se detiene y ahora fue el tapatío el que no dudó en lanzarle un fuerte dardo al hijo Julio César Chávez.

El campeón del mundo ha sorprendido a todos por sus palabras. Hay personas que aplaudieron sus palabras y otras personas que lo están atacando por no tener “modales” y no contenerse por parecer una persona educada, aunque todos saben el carácter que tiene el mexicano.

¡En una controversia!

En pleno mundial, el Canelo se metió en una gran controversia por atacar al Lionel Messi cuando se filtró un video dónde aparece el futbolista supuestamente pisando una camisa de la selección mexicana. El mexicano arremetió contra el argentino en Twitter y fue muy criticado.

Ante eso, él explicó que cuando veía una ofensa contra México, pero aún así no fue suficiente para que muchas personas dejaran de atacarlo. Incluso fue tachada de tener un comportamiento infantil ante lo que estaba pasando por aquellos días. ARCHIVADO DE: Canelo Julio César Chávez