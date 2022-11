El astro del fútbol ofendió a México

El boxeador mexicana enfurece contra el futbolista argentino

Fanáticos apoyan a Álvarez

El día domingo 27 de noviembre se dio a conocer un video dónde se puede ver como el futbolista argentino Lionel Messi se encuentra en los vestidores de Argentina mientras debajo de él hay una jersey de la Selección Mexicana y da la impresión de que la encuentra pisando.

Esta acción provocó la furia de los aficionados mexicanos, quienes no dudaron en atacar al astro del fútbol mediante redes sociales, pues consideraron una ofensa a su país. Ante esto, el boxeador contemporáneo más exitoso, el Canelo Álvarez, también enfureció por la acción del argentino.

Messi ofende a México

Después del partido México vs Argentina terminara a favor de la escuadra de Messi, surgió una gran pelea de mexicanos vs argentinos. Pues los ciudadanos del país azteca no podían aceptar la derrota, ambos paises se vieron enfrentados y no solo en la cancha.

La gota que derramó el vaso de la disputa fue un video en donde la supestrella de Argentina Lionel Messi fue captado supuestamente pateando una playera del equipo contrario, la playera del “Tri”, estaba en el suelo y se ve al jugador con un pie encima de ella. ARCHIVADO: Canelo enfurece con Messi