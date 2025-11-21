Canelo apunta a una revancha con Crawford en 2026

Canelo Álvarez buscaría una revancha contra Terence Crawford en 2026, según reportes replicados por varios medios.

Saúl “Canelo” Álvarez no está dispuesto a cerrar su historia con Terence Crawford en derrota.

A dos meses de haber perdido sus cuatro cinturones supermedianos en Las Vegas, el mexicano habría puesto ya en marcha su plan para buscar una revancha en 2026, según reportes de TV Azteca replicados por varios medios.

La derrota ante Crawford fue más que una noche complicada: significó el fin de un largo reinado y la validación definitiva del estadounidense, quien subió dos divisiones para desmantelar por completo al hombre dominante de las 168 libras.

Para Canelo, volver a enfrentarlo no solo es un reto deportivo: es un capítulo obligatorio para proteger su legado.

El golpe que cambió el panorama

La derrota de septiembre pasado no fue cerrada ni polémica: fue un triunfo claro de Crawford por decisión unánime (112-116, 113-115 y 113-115).

El estadounidense, que llegó al combate con casi 38 años y después de subir de 154 a 168 libras, desplegó un boxeo técnico que anuló totalmente el plan del mexicano.

Canelo, quien llegó con marca de 63-3-2 y 39 nocauts, salió de la arena sin sus cinturones CMB, AMB, OMB y FIB por primera vez en muchos años.

Aquella noche marcó un quiebre: el campeón de múltiples divisiones quedó sin título y con su hegemonía cuestionada.

Para muchos, el estilo de Crawford encajó a la perfección frente al mexicano: velocidad, lectura, anticipación y una estrategia sin fisuras.

Para Canelo, significó enfrentar un escenario pocas veces visto en su carrera reciente: no tener respuestas claras.

Por qué la revancha sería distinta

Aunque todavía no hay confirmación oficial del equipo del mexicano, la intención de buscar un nuevo combate en 2026 apunta a reconstruir lo que perdió: prestigio, autoridad en la división y control narrativo.

Una revancha permitiría a Canelo probar ajustes profundos en su preparación, algo que no consiguió imponer en el primer combate.

Además, la distancia del tiempo podría ofrecer una variable crítica: la edad. Crawford tenía 38 años al momento de la pelea y para 2026 ya estaría entrando en territorio físico aún más exigente para un boxeador.

Pero Canelo también llegaría con más desgaste.

Por eso, la segunda pelea sería menos un trámite y más un examen a fondo de dos carreras legendarias midiendo sus últimas fuerzas.

Crawford, invicto y con la historia a su favor

Mientras Canelo enfrenta una etapa de reconstrucción, Crawford permanece invicto con 42-0 y 31 nocauts.

Su victoria sobre el mexicano ya es considerada una de las mejores actuaciones de su carrera por las circunstancias: dos divisiones arriba, en Las Vegas y contra un rival que parecía invencible en su rango.

El estadounidense no ha dado señales públicas de rechazar o evitar una revancha, pero tampoco ha anunciado nada concreto.

A estas alturas de su carrera, elegir peleas con impacto histórico podría ser su prioridad… y Canelo sigue siendo la oferta más grande del boxeo mundial.

