Y sin titubear Canelo respondió: “Yo Saúl Álvarez que represento un país y que represento una nación y decir me ching.. un argentino o me ching.. a uno de Estados Unidos y agarrar su bandera y pisotearla, es un ejemplo muy cul… y de mal gusto “, comenzó el deportista.

Canelo: “Lo que yo dije es la persona que yo soy, no ando con rodeos”

“Hacer ese tipo de cosas, hay que poner el ejemplo. Desde que está playera en el suelo, es una falta de respeto“, destacó Canelo. Sin embargo, al momento de cuestionarle sobre qué le diría al futbolista galardonado con balones de oro dijo:

“No pasa nada, no tengo necesidad de que lo diga (disculparse), no espero eso, ni lo voy a esperar nunca en la vida. Lo que yo dije es la persona que yo soy, no ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria, me vale madr..”, expresó evidentemente molesto el mexicano.