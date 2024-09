¿Canelo Álvarez revela fecha de retiro? El mexicano sorprende con declaraciones

Canelo se retirará muy pronto.

Desea pelear en el Estadio Azteca.

Su legado quedará en la historia.

Saúl “Canelo” Álvarez, uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial, sabe que su retiro está más cerca de lo que muchos podrían imaginar.

A sus 33 años, el pugilista mexicano ha logrado consolidarse como una figura legendaria en el mundo del boxeo, pero también es consciente de que su carrera está entrando en su etapa final.

En una reciente declaración, “Canelo” reconoció que solo le quedarían unos cuatro años más al máximo nivel competitivo, una revelación que ha generado diversas reacciones en la comunidad del boxeo.

“De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia. Sin embargo, yo dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15”, comentó Saúl.