“Es un honor pelear ante mi gente”

Canelo Álvarez regresa a su país natal para nuevamente defender su título que lo consagra como el mejor libra por libra de toda la historia en México. Incluso, él mismo se ha negado a ver este combate como una “pérdida de dinero” y prefiere calificarlo de “oportunidad única” en su tierra, según Fox Sports.

"Es un honor pelear ante mi gente, eso vale más que todo. No es sacrificio alguno porque lo que quiero es pelear frente a ellos y aquí estoy. Va a ser un gran espectáculo, una gran pelea y deseo que todos lo disfruten. Soy respetuoso abajo del ring, pero al subir me preparo para buscar el nocaut y voy por ello, no tengan duda. Amo lo que hago, me gustan los retos y las cosas van saliendo. Quiero dejar un legado importante para que los que vengan detrás busquen superar mis récords, finalmente para eso están las marcas, para quebrarlas", mencionó.