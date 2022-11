¿Qué fue lo que pasó en realidad? A mediados de octubre pasado, se llevó a cabo la fiesta de XV años de Emily Cinnamon, hija de Saúl Canelo Álvarez, en la que estuvieron como invitados los integrantes del grupo Firme, liderados por Eduin Caz, así como el cantante Carin León. En esa ocasión, se aseguró que el boxeador mexicano los había corrido del festejo y que había salido de ‘pleito’ en particular con el intérprete de temas como Ya supérame.

En otro tema que ha salido recientemente a la luz, es el supuesto alcoholismo que padece el cantante, a lo que Saúl Canelo Álvarez comentó: “Obviamente, se pone sus borracheras y le gusta, pero no es que esté todos los días tomando, tampoco satanicen eso, lo que él sube a las redes es lo que a la gente le transmite para que se pongan borrachos con él en la música y todo eso, pero él en su casa es otra cosa”.

Tranquilo, el boxeador mexicano compartió que cuando él y Eduin Caz vieron que su ‘pleito’ se había hecho viral en redes sociales hablaron y se rieron de la situación: “Mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería decir algo y la verdad es que yo sabía cómo estaba y no tenía que decir nada, pero a tu pregunta, todo bien”.

¿Cómo es su relación con la madre de su hija Emily Cinnamon?

Para finalizar, Saúl Canelo Álvarez reveló que actualmente mantiene una buena relación con la madre de su hija Emily Cinnamon a pesar de estar casado con Fernanda Gómez: “En los XV años de mi hija tenía que estar su mamá y mi esposa me tiene que acompañar a donde esté. A final de cuentas, aquí están de por medio nuestros hijos y lo más importante son ellos”.

Por otra parte, a propósito del lanzamiento de la bebida VMC, el boxeador mexicano no dudó en decir que, además de su carrera arriba del cuadrilátero, quiero hacerse ‘billonario’: “Me ha ido bien en la vida y he hecho muchos negocios, estoy bien, pero como lo dije ahorita: para mí no existen los límites”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).