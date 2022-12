Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue humillado en redes sociales por la modelo Daniella Chávez

La escultural belleza de OnlyFans reveló las ‘miserias’ del azteca

Se ‘prende’ la polémica por ‘pleito’ con Lionel Messi

Luego de los dimes y diretes que provocó Saúl el ‘Canelo’ Álvarez por criticar a Lionel Messi por supuestamente faltarle al respeto a México al ‘patear’ la playera de la Selección Mexicana, el boxeador jalisciense ya se topó con una rival en la imagen de la modelo chilena de OnlyFans, Daniella Chávez, quien lo humilló al destapar intimidades del púgil azteca.

Y es que tanta polémica levantó el mexicano que muchos famosos y deportistas salieron en defensa del astro albiceleste, pues consideran que no hizo lo que el boxeador dijo, situación que le ha redituado tanto público como ‘enemigos’, uno de ellos en la figura de la escultural modelo que no se quedó callada.

¿SE METIÓ EN PROBLEMAS?

Es una auténtica ‘guerra’ de declaraciones a través de las redes sociales que muchos internautas han aprovechado para sacar ‘raja’ de los hechos. Pues bien luego que Sergio ‘Kun’ Agüero y Andrés Guardado defendieran a la estrella del Paris Saint Germain, la modelo quiso dejar en claro que el mexicano no es lo que muchas esperaban.

Pero fue más allá, no se limitó al tema profesional, sino que se metió en ‘camisa de 11 varas’, pues dijo que el boxeador no sirve para nada, ni siquiera para la ‘cama’, lo que encendió las redes sociales, pues no es una declaración cualquiera, pues ya entró en terrenos privados que a nadie le gustan, se informó sobre Canelo Álvarez y Daniella Chávez.