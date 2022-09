Canelo Álvarez deja en claro que no peleará contra boxeadores mexicanos

Así lo dijo

Para Canelo siempre ha sido importante se rle número uno, y cuando perdió anteriormente contra el ruso Golovkin, decidió que jamás volvería a dejar que pasar y se puso ‘manos a la obra’, sin embargo su posición en contra de pelear con otro mexicano, fue bastante clara y así fue como lo dijo

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, por favor, cómo voy a pelear con un Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores, no me falten al respeto con eso. Siempre dicen que no quiero pelear con X o Y y cuando lo enfrento, le gano”, aseguró de acuerdo a El Universal. Archivado como: Canelo Álvarez no peleará contra boxeadores mexicanos