David Antolín preocupa a los usuarios de redes sociales

Niño al que apoyó Canelo Álvarez con generoso donativo, ¿está al borde de la muerte?

“Eres nuestro guerrero de vida”, expresaron sus familiares en redes sociales

¿Un milagro? Fue en los primeros días del año pasado que se dio a conocer que el niño David Antolín necesitaba un trasplante de pulmón debido a la fibrosis quística pulmonar que padece, por lo que sus seres queridos se dieron a la tarea de buscar ayuda por todos los medios, sin imaginar que una de las personas que reaccionaría a esta noticia sería el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Pero, en la públicación más reciente del ahora jovencito en redes sociales, se le ve en la cama de un hospital y con un mensaje que encendió las alarmas: “Vamos, hijo! Sé que primeramente Dios todo va a estar bien. Eres nuestro guerrero de vida! Seguimos un día a la vez gracias a Dios, agradecidos con todos ustedes por sus mensajes, oraciones y apoyo para con nuestro hijo”.

Canelo Álvarez no dudó en apoyar a David Antolín

A través de sus redes sociales, Canelo Álvarez subió un video en enero del 2021 donde se expresaba de la siguiente manera: “Voy a poner mi granito de arena para apoyar a David y que se le cumpla su milagro. No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de hacer este tipo de videos, sí quiero aprovechar para decirle a la gente que todos podemos poner nuestro granito de arena”.

“Esto no se trata de si tienes o no dinero. Con muy poco, podemos hacer mucho; todo el mundo espera que alguien más lo haga por ellos, cuando tú puedes hacerlo. Si toda las personas que hayan visto ese video, hayan puesto 50 centavos, ya le hubiera cumplido el milagro a David, y no sólo a él, sino a muchos niños más”.