Pues bien, esto no quedó allí, pues en su misma cuenta, el boxeador enfureció, otra vez, contra Messi, luego que viera una nueva fotografía que se atribuye al argentino, sin embargo, no está confirmado que sea de su cuenta oficial, aún así, el azteca arremetió nuevamente contra el futbolista del Paris Saint Germain, se informó sobre el nuevo ’round’ entre Canelo Álvarez y Lionel Messi.

Algunos jugadores profesionales defendieron al argentino al decir que es normal que en los vestidores las playeras de los equipos estén en el suelo, sin embargo, para el púgil mexicano, esto fue una falta de respeto e incluso lo amenazó al decir “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, a través de su cuenta oficial de Twitter.

A Saúl el ‘Canelo’ Álvarez no lo calienta ni el sol, luego que apareciera un video en el que supuestamente Lionel Messi ‘barre’ el piso con la playera de la Selección Mexicana, el boxeador azteca arremetió contra él, lo que le valió que algunos argentinos lo criticaran , pero ahora con una nueva imagen, el púgil ha ‘explotad0’.

Y es que en la fotografía se puede ver una historia de Instagram de la supuesta cuenta del argentino, con la foto de perfil de él y su familia, pero sin que aparezca la palomita que confirma que es su cuenta verificada, por lo que no se puede asegurar que la haya compartido el astro argentino, pero, sí fue suficiente para que el ‘Canelo’, explotara otra vez.

Otro aficionado defendió al boxeador azteca y escribió: “Por qué la playera de México es la única en el piso y no la de ellos? Mi pregunta es ¿por qué hay una playera de México en el vestidor de Argentina? Falta de profesionalismo y de respeto de Messi hacía México serán un poco mejores en el fútbol, pero en otros temas dan asco. Archivado como: Canelo Álvarez Lionel Messi

LOS ARGENTINOS SE DEFIENDEN

Por su parte, algunos argentinos respondieron al mexicano: “Este tipo de cosas la hacen los blancos argentinos. En Argentina convivimos muchos grupos étnicos diferentes que no tenemos nada que ver los unos con los otros. Por otra parte te apoyo en tu pelea contra Messi”, “Maestro, es un fake esto. Messi no subió nunca esa historia, ¿tan difícil es chequear para vos? Mirá que no cuesta nada…”.

Algunos compatriotas dijeron lo siguiente: “Yo digo que quien te mando esa foto Canelo si te ve de frente se orina en los pantalones muchos te respaldamos no es el que Messi pateara la playera es el contexto, ¿qué hacía en el piso si es que la intercambiaron con un jugador de nuestra selección? Con información de CNN, Medio Tiempo, 24 horas. Archivado como: Canelo Álvarez Lionel Messi