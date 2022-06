¿Por qué la actual esposa del Canelo no fue a este festejo?

En la cuenta de Instagram de Chamonic, también se compartió esta serie de imágenes donde se puede ver a Canelo Álvarez junto a su ex y a su hija, Emily, en su graduación, pero sin duda llama la atención la ausencia de Fernanda Gómez, actual esposa del boxeador mexicano, ¿hizo lo correcto al no ir a esta celebración?

“Es lo mas sano, darle el espacio al esposo con los hijos. Son momentos especiales para ellos con sus padres”, “Ella estará donde debe de estar y donde no, no… así las cosas mejor y ya”, “No tenía por qué ir Fernanda, deben de estar su papá y su mamá”, “Me gusta que Fernanda no fue. Aunque uno no crea, la presencia de la nueva mujer incomoda. Es mejor respetar a la joven y a su madre”, “Muy guapa la señora, es belleza natural, no artificial, sin ofender ni mucho menos incomodar a la señora Feenanda”.