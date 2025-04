Canelo Álvarez firma contrato millonario y se prepara para su retiro

¿Ya piensa en el retiro?

“En el boxeo, ya lo he logrado todo. He peleado contra todos. He peleado contra los mejores. He ganado muchos títulos en diferentes categorías de peso».

«He sido el rey libra por libra, el boxeador del año; todo. No se trata solo de dinero, se trata de disfrutarlo todo” agregó.

Aunque su ambición por crecer económicamente sigue viva, él mismo ha reconocido que el dinero no lo es todo.

Para Canelo, la verdadera pasión está en el boxeo y en lo que representa cada pelea. “Tan es así que veme, sigo entrenando como el primer día , en cada uno de los días doy el 100% y es porque me gusta” concluyó.