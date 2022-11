Entre quienes decidieron ponerle un alto al boxeador y también expresar que todo se trataba de una confusión fueron el periodista David Faitelson, los futbolistas mexicano Andrés Guardado y Miguel Layún, así como el ex futbolista argentino Sergio ‘El Kun’ Agüero.

A través de su Twitter el boxeador mexicano no se quedó callado y opinó sobre la grave falta de respeto que esto le parecía, y sobretodo detalló cuáles serían las consecuencias a las que se enfrentaría el futbolista argentino si se llegaban a encontrar ‘cara a cara’.

Sin embargo, esto pareció ofender aún más a Saúl y comenzó a ‘desenmascarar’ y responder a quiénes opinaban diferente a él. Layún decidió ser mediador y escribió: “Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, el se quita el zapato y toca la camisa solo eso”.

También le responde a Sergio ‘Kun’ Agüero

Por su parte, el mexicano no terminó ahí y también arremetió contra Sergio Agüero quien también le había enviado un mensaje por Twitter al boxeador: “Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió el argentino.

Saúl se tomó el tiempo de responderle: “Tu también cabr.. me escribías ay ay canelo y ahora mam…. no seas hipócrita cabr..”, “¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo, escribes esto y hace un minuto te cagab.. en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos”, concluyó el boxeador.