Resurge reveladora entrevista de ex novia del Canelo Álvarez

En esta charla, la exconductora del programa Hoy de Televisa, Marisol González, confesó que su relación con el boxeador no era sana

“Que bueno que lo dejaste”, le dicen algunos usuarios Justo cuando Saúl Canelo Álvarez dejó entrever en sus historias de Instagram que se había sometido a una operación de su muñeca izquierda, lesión que acarreaba desde hace varios meses, resurge entrevista donde su ex novia, la exconductora del programa Hoy de Televisa Marisol González, confesó que su relación con el boxeador no era sana. Cabe recordar que el pugilista tuvo una relación con la también exreina de belleza por espacio de un año, aproximadamente, entre 2011 y 2012, cuando estaba dando los primeros pasos en su carrera sobre el cuadrilátero. En ese entonces, ella contaba con 26 años de edad, mientras que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, tenía solamente 19. Marisol González, ex del Canelo Álvarez, no se queda callada En una charla que tuvo con la reconocida periodista Mara Patricia Castañeda, la cual está disponible en su canal oficial de YouTube, Marisol González compartió que la diferencia de edades probablemente influyó en su decisión de terminar su relación con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, pero aún tendría más por contar en esta entrevista. Hoy en día, la oriunda de Torreón, Coahuila, en México, donde nació el 12 de marzo de 1983, está felizmente casada con el exfutbolista profesional Rafael Márquez Lugo, con quien procreó dos hijas. Por su parte, el pugilista unió su vida a la de Fernanda Gómez, quien es la madre de su hija menor (Archivado como: Resurge entrevista donde ex novia del Canelo Álvarez confiesa que su relación con el boxeador no era sana).

Marisol González cuenta cómo conoció al Canelo Álvarez Cabe destacar que Marisol González también fue conductora de Televisa Deportes, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a diferentes personalidades, entre ellas al nadador plímpico estadounidense Michael Phelps y al futbolista portugués Cristiano Ronaldo (en una conferencia de prensa), por lo que fue inevitable preguntarle cómo fue que conoció a Saúl Canelo Álvarez. “Lo conocí en Puebla en 2009. En ese entonces, viajaba para cubrir a la Selección (de futbol) de lunes a jueves y luego me iba a (al programa) Sábados de Box y me tocaban después las peleas. Me dijeron que me iba a tocar a cubrir al Canelo, que era un chavo que era la promesa fuerte. Él tenía 19 años, yo le llevaba siete”, expresó la exreina de belleza.

Marisol González dice que siempre se va a expresar de forma positiva del boxeador mexicano En otra parte de esta charla, Marisol González dijo que ella siempre se va a expresar de forma positiva del Canelo Álvarez, pues siempre fue una persona muy noble y admirable: “De repente, empezamos a hablar más y en alguna ocasión iba a venir a México y nos vimos y poco a poco se fue dando la relación”. Un año después, aproximadamente, este noviazgo llegó a su fin. “Siento que a lo mejor en ese momento los dos… las edades creo que si influyen de repente. Creo que era yo medio ‘intensona’ de repente con él, los dos éramos muy celosos, el uno con el otro, y en ese entonces él me dio el anillo y lo que me dio miedo es que él estaba creciendo y todavía le faltaba mucho, además de que le llevaba cierta edad… Guardo muy bonitos recuerdos de él y creo que no era el momento”.

Canelo Álvarez no le aceptó a Marisol González que le regresara el anillo de compromiso Luego de revelar que Canelo Álvarez no le aceptó que le regresara el anillo de compromiso, Marisol González reconoció que se deprimió al terminar esta relación, pues ella lo amó mucho: “Justo en una de esas veces que terminé con él, empecé a hablar con Rafa, mi esposo, y yo lo que menos quería era tener a alguien del medio… “, dijo la exconductora del programa Hoy de Televisa. Dentro de las reacciones de los usuarios, una llamó poderosamente la atención: “Que bueno que lo dejaste y no te casaste con él, la neta porque si no estuvieras con un boxeador que compra sus peleas y las que no compra le ganan porque no sirve para nada, con un borracho mala copa, ya ves lo que pasó en los 15 de su hija, últimamente un déspota, se cree que todo lo puede, pero no es eterno, como quiera se va a morir y yo creo que con la forma en que bailó con su hija, yo creo que abusa de él el puerco” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).