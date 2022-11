El reclamo que le hizo Saúl Canelo Álvarez a Messi, por supuestamente patear la playera de la Selección Mexicana, sigue dando de qué hablar

Ahora, los argentinos proponen a ex boxeador para que defienda al famoso futbolista

Se trata de Marcos René Maidana, mejor conocido como Chino Maidana

Tal vez el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez nunca se imaginó que su reclamo a Messi, por supuestamente patear la playera de la Selección Mexicana, provocara tantas reacciones entre los usuarios. Cabe destacar que muchas personalidades, entre ellas el exfutbolista Sergio Kun Agüero y Cesc Fabregas, quien jugó con Lio en el FC Barcelona, salieron en su defensa.

Pero lo que nadie se hubiera imaginado es que este ‘conflicto’ tomara tintes ‘alarmantes’, pues argentinos propusieron a uno de sus paisanos para que defienda al seleccionado albiceleste y de paso ponerle un ‘estate quito’ al pugilista mexicano: se trata del ex boxeador Marcos René Maidana, mejor conocido como Chino Maidana.

Chino Maidana le ‘entra’ al pleito con Saúl Canelo Álvarez

Antes que nada, cabe destacar que al Chino Maidana se le adjudicó una frase que en realidad nunca dijo y con la que supuestamente se le fue con todo a Saúl Canelo Álvarez, de acuerdo con información de Infobae, pero de que hizo ruido, hizo ruido: “¿Qué si conozco a Canelo? Si es un bobo que le gusta la prensa y ser observado todo el tiempo. Cuando quiera lo invito al ring al gil ese. Si te metes con Messi, se mete con 40 millones de argentinos”.

Ante esta polémica, se contactó con el ex boxeador, que se retiró en 2014 luego de perder por decisión unánime contra Floyd Mayweather, quien en todo momento negó que hiciera esta declaración que se hizo viral: “No fui yo. No hablé nada y no voy hablar”, dijo, aunque no pasó mucho tiempo para que causara más polémica en sus redes sociales.