El boxeador tapatío dice lo que planea hacer en septiembre

Quiere revancha y demostrar que ‘es el mejor’

Golovkin planea cambiar su estrategia

Canelo Álvarez advertencia a Golovkin: El boxeador tapatío no planea quedarse de brazos cruzados. El Canelo Álvarez está dispuesto a enfrentarse contra Gennady Golovkin y demostrar que es toda una fiera en el ring. El día de ayer ambos boxeadores volvieron a verse las caras en Los Ángeles California.

Se acumuló tensión que se generó durante cuatro años y el reencuentro no fue cordial de parte del mexicano hacia el kazajo. Saúl Álvarez olvidó ayer el abrazo con Gennady Golovkin con el que cerraron la segunda pelea entre ellos, aquella noche del 15 de septiembre de 2018, después de irse a los 12 asaltos, duelo que ganó el “Canelo” -el primero lo empataron-.

Canelo manda contundente mensaje sobre su próxima pelea

Agencia Reforma dijo que la presentación oficial de tercera pelea corrió entre tensiones ayer en Los Ángeles, pues el tapatío no ocultó su malestar contra el rival y se querían fulminar con la mirada. “Esto es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, y él (Golovkin) habló muchas cosas sobre mí, y ustedes lo saben.

“No puedo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable, pero es un pendejo. Pretende ser divertido y que todo está bien, pero en otros lugares habla mierda, así es como es él (Golovkin)”, lanzó Álvarez, de cara al pleito del 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas

"Canelo", quien viene de perder en mayo ante Dmitry Bivol, pondrá en juego sus cuatro títulos de peso Supermediano (CMB, FIB, OMB y AMB), mientras que Golovkin subirá a esa división, pues es campeón de peso Mediano.