Candidata demócrata recauda fondos en paños menores

Esto es especialmente notable, ya que la contienda no coincide con un año de elecciones generales.

A la demócrata, Susanna Gibson, no se le ocurrió una mejor idea para recaudar fondos que transmitir en directo para una página sexual.

Sin embargo, Gibson ha mantenido una postura firme, argumentando que su vida privada no debería interferir con su capacidad para representar a los votantes.

Linton dijo que planea donar otros 100 dólares a la campaña de Gibson a pesar de que no puede votar por ella porque vive fuera de su distrito.

Salen en su defensa

“No es asunto de nadie. Ella no violó ninguna ley al hacer esto. Se acostó con su marido. Dios mío”, señaló Linton sobre Susanna Gibson, según The Associated Press.

Lucas dijo que supone que los videos fueron filtrados por un republicano con el propósito de avergonzar a Gibson y afectar su campaña.

El equipo de campaña de Gibson emitió un comunicado horas después alegando que eran actos privados y denunció que compartir dichas imágenes era una violación de su privacidad.

«Una invasión ilegal de mi privacidad diseñada para humillarme a mí y a mi familia», señaló la candidata demócrata. DA CLICK PARA VER PARTE DEL VIDEO.