“Soy team Shakira y de alguna manera me alegra que haya sacado un tema, a eso se dedica y que me parece perfecto que a través de la música saque sus emociones y todo lo que ha vivido y por eso me siento identificada”, comentó Adamari López pero después le cuestionaron sobre su experiencia al pasar por situaciones como las vividas por Shakira.

¿Shakira tiene todo el apoyo de la boricua por lo que está viviendo?

La experiencia de Adamari López ha sido similar a la de Shakira en varias situaciones como el terminar una relación de más de 10 años como sucedió con Toni Costa y precisó: “Si les soy sincera yo creo que para cualquier persona que esté pasando por una separación, por una situación difícil en la relación amorosa, pues no es fácil, no importa si es figura pública o no, los sentimientos son los mismos y lo importante es saber cómo podemos enfrentar esa situación, cuánto queremos permitir dentro de lo que estamos viviendo y qué decisión podemos tomar para poner un ‘alto’ y que no siga pasando…”, dijo.

Pero también la ex pareja de Toni Costa expresó que es importante la comunicación con la pareja durante ese momento complicado, sin embargo dijo que es más incómodo cuando todo mundo habla de lo que sucede con esa persona por ser tan conocida como en el caso de Shakira, aunque reconoció que ellos, las celebridades a veces también dan pie a todo tipo de comentarios.