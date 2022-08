La actriz y presentadora estadounidense nuevamente se encuentra entre los títulares de medios de comunicación y es que tras sus últimas declaraciones del accidente y actual mal estado de su ex pareja Anne Heche , parece que las malas noticias no paran, pues ha surgido un nuevo rumor, sólo que ahora a nivel profesional. ¿Cancelan show de Ellen DeGeneres en HBO Max? , aquí te lo contamos.

El siguiente programa anunciado que involucraba a Ellen fue First Dates Hotel. Era un reality show en el que la gente tenía citas en un hotel. El programa nunca se emitió porque era demasiado similar a un programa del Reino Unido llamado First Dates que ya existía.

Ellen DeGeneres no ha hecho declaraciones al respecto

“Little Ellen” estará disponible hasta mediados de agosto. Además el CEO de la compañía, David Zaslav, rechazó una decisión anterior de otro ejecutivo de lanzar películas en HBO Max el mismo día que se estrenan en los cines, así como la cancelación de filmes como Batgirl. También ha habido informes de despidos en HBO Max. No está claro qué depara el futuro para el servicio de transmisión.

“La decisión de no lanzar Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en lo que respecta al universo de DC y HBO Max”, dijo Warner Bros en un comunicado. “Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su actuación. ¡Estamos increíblemente agradecidos con los cineastas de Batgirl!”. Warner Bros- Discovery no ha rectificado que cancelan show de Ellen DeGeneres, así como Ellen comentado sobre la cancelación de Little Ellen.