Cancelan evento “No Kings” en Minneapolis tras asesinato de legisladora

El evento “No Kings”, programado para este sábado en el noreste de Minneapolis, fue cancelado tras una orden de refugio en el lugar emitida por las autoridades.

Esto luego de los ataques armados contra dos legisladores demócratas en Minnesota.

La medida busca prevenir cualquier riesgo adicional, ante la posible conexión del sospechoso con el movimiento.

Así lo informa EFE.

Democratic Rep. Melissa Hortman and her husband have been killed at their home in what appears to be a “politically motivated assassination,” Gov. Tim Walz says.

Sen. John Hoffman and his wife were also shot in their own home but remain in the hospital. pic.twitter.com/yT3dTo1U0L

— Pop Base (@PopBase) June 14, 2025