Administración Trump cancela de golpe ceremonias de ciudadanía en EE.UU.
Publicado el 12/08/2025 a las 20:13
- Cancelan ceremonias de ciudadanía
- Pausa afecta a inmigrantes
- Endurecen procesos de selección
Segun informa Telemundo, La Administración de Donald Trump canceló de manera abrupta las ceremonias de ciudadanía para inmigrantes de 19 países considerados de alto riesgo, un cambio que ha generado confusión e indignación entre quienes estaban listos para convertirse en ciudadanos estadounidenses.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) instruyó a sus empleados a detener de inmediato los trámites migratorios de personas provenientes de países incluidos en esta nueva clasificación, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela, Haití y Somalia.
La medida afectó directamente a varios inmigrantes que se encontraban en Boston, donde esta semana debían prestar juramento en el histórico Faneuil Hall, un recinto emblemático para las ceremonias de naturalización en Massachusetts.
A estas personas se les notificó que no podían continuar con el proceso debido exclusivamente a su país de origen.
Reacciones y cancelaciones en todo el país
📌 La Administración Trump cancela abruptamente las ceremonias de ciudadanía para algunos inmigrantes.https://t.co/mPAO4dKUgI
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) December 8, 2025
La situación no se limita a Boston, ya que el mismo escenario se está repitiendo en distintas ciudades del país, dejando en suspenso los planes de numerosos inmigrantes que llevaban años completando los requisitos para obtener la ciudadanía.
Ceremonia de naturalización es el último paso del proceso de inmigración y representa la culminación del esfuerzo de quienes han cumplido con todos los plazos, evaluaciones y revisiones exigidas por las autoridades.
La suspensión repentina ha provocado consternación en las comunidades afectadas.
La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, expresó durante el fin de semana su indignación por lo sucedido, calificando la situación como despreciable y dolorosa para quienes esperaban finalizar su proceso en un lugar que simboliza los valores fundacionales del país.
Cancelan ceremonías de ciudadanía por nuevas políticas
Wu subrayó que Faneuil Hall, donde se celebraría el juramento, es un espacio que refleja la historia de libertad y democracia de Estados Unidos.
Varias personas informaron que recibieron notificaciones de cancelación a través de un portal en internet, aunque los mensajes no ofrecían detalles adicionales sobre las razones detrás de la suspensión.
La falta de información aumentó la incertidumbre entre los afectados, quienes desconocen cuándo podrán retomar su proceso o si enfrentan un retraso indefinido.
USCIS declaró que la pausa es parte de un esfuerzo más amplio para reforzar sus procesos de selección y evitar que personas con historial delictivo accedan a beneficios migratorios.
USCIS justifica suspensión con seguridad nacional
El organismo indicó que la medida se enmarca en un nuevo enfoque adoptado desde el primer día de la Administración Trump, con el objetivo de proteger la integridad del sistema migratorio.
Según USCIS, las nuevas directrices buscan garantizar que el fraude, el engaño o posibles amenazas no vulneren los mecanismos de seguridad del país.
El director del USCIS, Joseph B. Edlow, publicó un comunicado en el que reiteró el compromiso de implementar mayor protección a través de medidas de selección reforzadas.
Edlow anunció la creación de un centro de selección con sede en Atlanta como parte de una estrategia que incrementará los procedimientos de revisión.
Cancelan ceremonias de ciudadanía y crece incertidumbre
De acuerdo con el comunicado, la Administración considera que el endurecimiento de los filtros migratorios es necesario para evitar riesgos asociados a la entrada de posibles delincuentes.
Aunque las autoridades insisten en que la medida es temporal y responde a preocupaciones de seguridad, no ofrecieron un plazo específico para reanudar las ceremonias de naturalización.
La falta de claridad provoca inquietud entre los inmigrantes afectados, muchos de los cuales llevan años trabajando para cumplir con todos los requisitos legales para obtener la ciudadanía.
Los cancelados representan a personas que han aprobado entrevistas, revisiones de antecedentes y exámenes de civismo requeridos para completar el proceso.
Impacto humano y comunidades afectadas
Ahora, sus planes de convertirse en ciudadanos estadounidenses quedan suspendidos sin certeza sobre los próximos pasos.
En comunidades con alta presencia de inmigrantes, la noticia ha generado preocupación adicional entre familiares y organizaciones de apoyo.
El carácter abrupto de las cancelaciones también ha provocado discusiones sobre el impacto emocional y económico para quienes esperaban dar un paso definitivo hacia la estabilidad legal.
Para muchos, la ciudadanía representa la posibilidad de vivir sin temor a deportaciones, además de acceder a empleos, becas y otros beneficios.