Administración Trump cancela de golpe ceremonias de ciudadanía en EE.UU.

Cancelan ceremonias de ciudadanía

Pausa afecta a inmigrantes

Endurecen procesos de selección

Segun informa Telemundo, La Administración de Donald Trump canceló de manera abrupta las ceremonias de ciudadanía para inmigrantes de 19 países considerados de alto riesgo, un cambio que ha generado confusión e indignación entre quienes estaban listos para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) instruyó a sus empleados a detener de inmediato los trámites migratorios de personas provenientes de países incluidos en esta nueva clasificación, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela, Haití y Somalia.

La medida afectó directamente a varios inmigrantes que se encontraban en Boston, donde esta semana debían prestar juramento en el histórico Faneuil Hall, un recinto emblemático para las ceremonias de naturalización en Massachusetts.

A estas personas se les notificó que no podían continuar con el proceso debido exclusivamente a su país de origen.

Reacciones y cancelaciones en todo el país

📌 La Administración Trump cancela abruptamente las ceremonias de ciudadanía para algunos inmigrantes.https://t.co/mPAO4dKUgI — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) December 8, 2025



La situación no se limita a Boston, ya que el mismo escenario se está repitiendo en distintas ciudades del país, dejando en suspenso los planes de numerosos inmigrantes que llevaban años completando los requisitos para obtener la ciudadanía.

Ceremonia de naturalización es el último paso del proceso de inmigración y representa la culminación del esfuerzo de quienes han cumplido con todos los plazos, evaluaciones y revisiones exigidas por las autoridades.

La suspensión repentina ha provocado consternación en las comunidades afectadas.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, expresó durante el fin de semana su indignación por lo sucedido, calificando la situación como despreciable y dolorosa para quienes esperaban finalizar su proceso en un lugar que simboliza los valores fundacionales del país.