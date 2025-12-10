El Departamento de Educación pone fin al plan SAVE de Biden

Termina programa SAVE oficialmente

Prestatarios deben cambiar plan

Acuerdo elimina alivio estudiantil

Segun informa USATODAY, El Departamento de Educación anunció la cancelación del programa SAVE, poniendo fin a la iniciativa de pagos basada en ingresos promovida por la administración del expresidente Joe Biden.

La administración Trump informó que llegó a un acuerdo conjunto con varios estados republicanos que habían demandado para detener el plan, marcando el cierre definitivo del programa.

Este plan había sido considerado la opción más asequible para prestatarios, quienes enfrentaron incertidumbre durante más de un año mientras el programa permanecía legalmente suspendido.

Millones de beneficiarios deberán ahora inscribirse en otros planes disponibles, pues el acuerdo propuesto prohíbe nuevas solicitudes y detiene la incorporación de futuros prestatarios al programa.

Demandas y acuerdo legal federal

Education Dept. officially kills Biden-era student loan repayment plan https://t.co/F6YWQOfjHM — USA TODAY Politics (@usatodayDC) December 10, 2025



El acuerdo legal surge tras demandas interpuestas en marzo de 2024 por varios estados, argumentando que el programa SAVE excedía la autoridad del Departamento de Educación federal.

Los prestatarios afectados permanecieron en indulgencia administrativa desde junio del año pasado, lo que significaba que no estaban obligados a realizar pagos mientras avanzaban los litigios.

Sin embargo, los intereses acumulados sobre sus préstamos se reanudaron en agosto, generando preocupación entre aquellos que dependían del alivio temporal brindado por el programa suspendido.

El acuerdo, de ser aprobado judicialmente, exigirá la transferencia de todos los beneficiarios actuales hacia otros programas de pago, lo que redefinirá sus obligaciones crediticias futuras inmediatas.