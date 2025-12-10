El Departamento de Educación pone fin al plan SAVE de Biden
Publicado el 12/09/2025 a las 20:05
Segun informa USATODAY, El Departamento de Educación anunció la cancelación del programa SAVE, poniendo fin a la iniciativa de pagos basada en ingresos promovida por la administración del expresidente Joe Biden.
La administración Trump informó que llegó a un acuerdo conjunto con varios estados republicanos que habían demandado para detener el plan, marcando el cierre definitivo del programa.
Este plan había sido considerado la opción más asequible para prestatarios, quienes enfrentaron incertidumbre durante más de un año mientras el programa permanecía legalmente suspendido.
Millones de beneficiarios deberán ahora inscribirse en otros planes disponibles, pues el acuerdo propuesto prohíbe nuevas solicitudes y detiene la incorporación de futuros prestatarios al programa.
Demandas y acuerdo legal federal
El acuerdo legal surge tras demandas interpuestas en marzo de 2024 por varios estados, argumentando que el programa SAVE excedía la autoridad del Departamento de Educación federal.
Los prestatarios afectados permanecieron en indulgencia administrativa desde junio del año pasado, lo que significaba que no estaban obligados a realizar pagos mientras avanzaban los litigios.
Sin embargo, los intereses acumulados sobre sus préstamos se reanudaron en agosto, generando preocupación entre aquellos que dependían del alivio temporal brindado por el programa suspendido.
El acuerdo, de ser aprobado judicialmente, exigirá la transferencia de todos los beneficiarios actuales hacia otros programas de pago, lo que redefinirá sus obligaciones crediticias futuras inmediatas.
Cancelación del plan SAVE y condonaciones previas
La administración Trump calificó el acuerdo como el “último clavo en el ataúd” de los esfuerzos de Biden por ofrecer alivio significativo a prestatarios con deudas consideradas particularmente abrumadoras.
A través del programa SAVE, la administración anterior había autorizado alrededor de 5.5 mil millones de dólares en condonaciones para casi medio millón de prestatarios estadounidenses inscritos.
Muchos beneficiarios lograron reducir sus pagos mensuales a cero dólares gracias a los mecanismos del programa, lo que representó un alivio económico temporal considerable y muy necesario.
El fin del programa implica que estas condiciones ya no estarán disponibles, marcando un retroceso para quienes buscaban estabilidad financiera mediante opciones de pago más flexibles basadas en ingresos.
Reacciones y próximos pasos para prestatarios
Nicholas Kent, subsecretario de Educación, criticó la política anterior al calificar la condonación como una estrategia política, defendiendo la decisión actual de terminar el programa definitivamente.
Protect Borrowers calificó el acuerdo como una “capitulación pura” y alertó sobre el impacto económico inmediato que enfrentarán trabajadores con deudas estudiantiles tras perder beneficios significativos.
El Departamento de Educación informó que los beneficiarios tendrán un “tiempo limitado” para elegir nuevos planes, instando a usar herramientas oficiales para calcular montos actualizados de pago mensual.
Los próximos meses serán decisivos para millones de personas, quienes deberán adaptarse a nuevas condiciones crediticias mientras desaparecen las protecciones temporales ofrecidas durante la vigencia del programa.