Campañas solidarias buscan apoyo por mujeres detenidas por ICE.

Se hicieron GoFundMe para ello.

Aquí los detalles.

El sistema migratorio en Estados Unidos sigue siendo un desafío para muchas familias.

Que en su búsqueda de mejores oportunidades, enfrentan situaciones de incertidumbre y dolor.

Dos recientes campañas en la plataforma GoFundMe han hecho un llamado a la solidaridad tras la detención de dos mujeres.

Esto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lucha por mantener a una familia unida: “Help Bring Our Mom Home”

La primera campaña, titulada “Stand with Us: Help Bring Our Mom Home”, fue creada por la hija de una madre trabajadora y devota, quien fue detenida por ICE hace pocos días.

Desde su llegada a Estados Unidos hace más de una década, esta madre soltera se convirtió en el pilar de su hogar y su iglesia, trabajando incansablemente para brindar sustento a sus hijos.

Su detención ha dejado a su familia en una situación crítica.

Con ella fuera de casa, sus hijos deben asumir no solo el dolor emocional, sino también las responsabilidades económicas, incluyendo los gastos del abogado que han contratado para enfrentar el proceso legal.

“Esta es la única vida que ha conocido en los últimos años. Mi madre ha sido la base de nuestra familia, y sin ella, todo se ha derrumbado”, relata su hija en la descripción de la campaña.

El objetivo de esta recaudación es cubrir las elevadas tarifas legales y los gastos básicos que ahora recaen sobre los hijos, mientras luchan por evitar la deportación y lograr que su madre regrese a casa.

Puedes acceder al GoFundMe en este enlace.