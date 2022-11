La policía también dijo que no había informes de heridos y que la investigación en torno al sobre continuaba activa al momento de la redacción de esta nota. La noticia cobró relevancia especial ya que el próximo martes, millones de ciudadanos estadounidenses emitirán sus votos en todos los estados.

“Mientras tanto, sepa que nuestra determinación nunca ha sido tan alta y no podemos dejarnos intimidar. Seguimos avanzando a toda velocidad para ganar esta elección el martes”, dijo el portavoz a la cadena de noticias luego de asegurar que se estaban tomando muy en serio la amenaza.

“Es increíblemente preocupante”

Por su parte, Katie Hobbs, oponente demócrata a la gubernatura de Arizona rompió el silencio. “El incidente informado en la oficina de campaña de Kari Lake es increíblemente preocupante y estoy agradecida de que ella y su personal no sufrieron daños”, dijo de acuerdo con KGUN9.

Al parecer, Kari Lake no la tendrá fácil este martes, y es que, en los últimos años, los hispanos en Arizona respondieron a las duras medidas contra inmigrantes con una exitosa campaña de movilización de votantes que ha llevado al poder a funcionarios demócratas y ha convertido lo que era antes un baluarte republicano en uno de los estados más reñidos, según The Associated Press.