«Tan cruel», Donald Trump impulsa «regalo navideño» para los inmigrantes y genera críticas
Publicado el 12/03/2025 a las 16:39
- Oferta navideña de autodeportación
- Críticas de defensores migrantes
- Video del DHS genera polémica
El presidente Donald Trump anunció una iniciativa que presenta como un “regalo de Navidad” para los inmigrantes indocumentados: un vuelo gratis y un estipendio de $1,000 para quienes accedan a regresar voluntariamente a sus países de origen.
La administración Trump promueve esta campaña de autodeportación bajo una temática navideña que, según sus críticos, es engañosa y cruel hacia las comunidades inmigrantes.
Campaña de autodeportación en temporada navideña
Un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el lunes cibernético introduce la aplicación “CBP Home”, que ofrece este incentivo a quienes firmen formalmente su salida voluntaria y verifiquen que han abandonado el país antes de recibir el pago.
El video inicia con un tono de anuncio publicitario y la frase: “¿Eres un inmigrante ilegal en Estados Unidos? ¿Buscas el regalo navideño perfecto para tu familia? ¡Entonces el DHS tiene la mejor oferta navideña de tu vida!”
El gobierno presentó la campaña como una opción para que los inmigrantes regresen temporalmente a casa durante la temporada festiva.
Reacciones críticas desde las comunidades inmigrantes
‘HOME FOR THE HOLIDAYS’: @DHSgov rolls out a new 1990s-inspired ad touting a “holiday deal of a lifetime” for illegal immigrants in the U.S., offering a $1,000 stipend through the CBP Home App to those who self-deport. pic.twitter.com/oTPyNWyYB4
— Fox News (@FoxNews) December 2, 2025
Defensores y organizaciones comunitarias advierten que la campaña resulta perjudicial, según NBC.
Norieliz De Jesus, directora de juventud de La Colaborativa en Chelsea, calificó el anuncio de insensible y señaló que promover algo de esta naturaleza, especialmente en estas fechas, envía un mensaje dañino.
De Jesús afirmó que muchas familias no migraron por elección y que convertir esa realidad en materia de burla o en una supuesta oportunidad navideña es inhumano.
Para inmigrantes como Ana Cruz, quien llegó desde El Salvador siendo adolescente, el video resultó angustiante. Recordó situaciones en las que se sintió mal recibida, especialmente durante su trabajo como empleada doméstica.
Compartió que ha escuchado frases como “Inmigrante, regresa a tu país” y que, en muchas ocasiones, solo le ha quedado sonreír y continuar.
Analistas de medios sostienen que el video parece tener un objetivo político más que informativo, al estar producido en inglés y con un tono exagerado que favorece la viralidad.
Vincent Raynauld, profesor asociado de comunicaciones en Emerson College, señaló que el anuncio no está dirigido a inmigrantes indocumentados, sino a promover las iniciativas de la administración Trump y generar conversación pública.
Respuesta del gobierno y cifras del programa
El DHS aseguró que decenas de miles de personas ya utilizaron la aplicación CBP Home para autodeportarse y que 2,3 millones han abandonado el país en lo que va del año.
Un portavoz del DHS defendió la campaña como una oportunidad que aprovecha el espíritu navideño y la “generosidad de los contribuyentes” al ofrecer vuelo gratuito y un estipendio de $1,000.
La administración destacó que esta promoción forma parte del Proyecto Regreso a Casa, presentado por el presidente Trump en mayo, con el objetivo de agilizar el retorno de personas indocumentadas.
Indicaron que el proceso puede completarse en 10 días si la información en la aplicación es correcta, el usuario responde a los intentos de contacto y acepta reservar su boleto lo antes posible.
El reembolso y el estipendio podrían retrasarse por datos incompletos, información errónea o falta de documentación válida.