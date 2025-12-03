«Tan cruel», Donald Trump impulsa «regalo navideño» para los inmigrantes y genera críticas

Oferta navideña de autodeportación

Críticas de defensores migrantes

Video del DHS genera polémica

El presidente Donald Trump anunció una iniciativa que presenta como un “regalo de Navidad” para los inmigrantes indocumentados: un vuelo gratis y un estipendio de $1,000 para quienes accedan a regresar voluntariamente a sus países de origen.

La administración Trump promueve esta campaña de autodeportación bajo una temática navideña que, según sus críticos, es engañosa y cruel hacia las comunidades inmigrantes.

Campaña de autodeportación en temporada navideña

Un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el lunes cibernético introduce la aplicación “CBP Home”, que ofrece este incentivo a quienes firmen formalmente su salida voluntaria y verifiquen que han abandonado el país antes de recibir el pago.

TE PUEDE INTERESAR: Trump es captado dormitando en plena reunión del gabinete (FOTOS)

El video inicia con un tono de anuncio publicitario y la frase: “¿Eres un inmigrante ilegal en Estados Unidos? ¿Buscas el regalo navideño perfecto para tu familia? ¡Entonces el DHS tiene la mejor oferta navideña de tu vida!”

El gobierno presentó la campaña como una opción para que los inmigrantes regresen temporalmente a casa durante la temporada festiva.