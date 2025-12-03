Camp Mystic anuncia reapertura parcial y refuerza su plan de seguridad tras la tragedia en Texas
Publicado el 12/03/2025 a las 11:41
- Camp Mystic anuncia reapertura
- Nuevas medidas de seguridad
- Familias presentan demanda
Camp Mystic, el campamento cristiano para niñas que enfrentó una tragedia devastadora el pasado 4 de julio, anunció que reabrirá parcialmente sus instalaciones en el verano de 2026 bajo un renovado y estricto plan de seguridad.
El centro perdió a 25 menores y dos monitoras durante las riadas que arrasaron el área del río Guadalupe, un evento que estremeció a Texas y generó cuestionamientos sobre la preparación del campamento.
En un mensaje dirigido a los padres, los propietarios explicaron que solo reabrirá la instalación de Cypress Lake, considerada “completamente independiente” del sector afectado por las aguas torrenciales.
“Sabemos que la seguridad es una de las mayores preocupaciones para todos ustedes, al igual que lo es para nosotros”, señaló la familia Eastland al anunciar la reactivación parcial.
Nuevas herramientas para prevenir emergencias
El comunicado detalló que la reapertura estará acompañada de un conjunto de medidas tecnológicas y logísticas diseñadas para detectar a tiempo cualquier amenaza relacionada con el clima.
“Nosotros no solo queremos cumplir con las nuevas leyes de seguridad para campamentos, sino superar sus requisitos”, añadieron los propietarios en su mensaje.
Entre los cambios mencionados por ABC News figura la instalación de cuatro monitores fluviales de alerta de inundaciones que permitirán detección temprana de crecidas.
A esto se suma la entrega de radios bidireccionales a cada cabaña con acceso a alertas meteorológicas nacionales, además de generadores de alta capacidad para garantizar suministro eléctrico en oficinas, comedor y otras áreas esenciales.
Una reapertura marcada por el dolor y la memoria
El campamento aseguró que estas mejoras permitirán una comunicación más efectiva con personal de emergencias y con los padres en situaciones críticas.
En septiembre, los administradores ya habían adelantado que planeaban construir un memorial en honor a las niñas fallecidas, como una forma de mantener viva su memoria dentro del centro.
“Sabemos que regresar a Camp Mystic conlleva tanto esperanza como dolor”, expresaron en otro mensaje a las familias impactadas por la tragedia.
También reconocieron que para muchas niñas este retorno será complejo, pero lo consideran un paso importante dentro de su proceso de sanación colectiva.
Investigaciones, leyes y la presión sobre el campamento
El estado de Texas aprobó recientemente nuevas leyes enfocadas en reforzar los protocolos de seguridad en campamentos de verano tras los sucesos del 4 de julio.
La legislatura estatal anunció además la apertura de una investigación formal para esclarecer las causas de las inundaciones, que en total dejaron más de 130 fallecidos en la región.
El campamento enfrenta también un proceso legal iniciado por familiares de siete de las víctimas que perdieron la vida en las instalaciones del río Guadalupe.
En la demanda, acusan a los fundadores del campamento de negligencia y aseguran que “ignoró durante décadas los riesgos de inundación que existían”.
Señalamientos legales y reclamos de las familias
Los denunciantes sostienen que el campamento no contaba con un plan de evacuación adecuado pese a los antecedentes climáticos de la zona.
La demanda afirma que las menores y las supervisoras fueron instruidas a permanecer en las cabañas aun cuando el nivel del río comenzaba a subir peligrosamente.
Según su versión, esta decisión habría contribuido a que la tragedia se desarrollara con rapidez y sin margen de reacción para evacuar.
Mientras avanza la investigación estatal y el caso judicial, Camp Mystic intenta reconstruir confianza y prepara un modelo operativo que busca evitar que un desastre similar vuelva a repetirse, señaló ‘EFE’.