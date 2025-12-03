Camp Mystic anuncia reapertura parcial y refuerza su plan de seguridad tras la tragedia en Texas

Camp Mystic anuncia reapertura

Nuevas medidas de seguridad

Familias presentan demanda

Camp Mystic, el campamento cristiano para niñas que enfrentó una tragedia devastadora el pasado 4 de julio, anunció que reabrirá parcialmente sus instalaciones en el verano de 2026 bajo un renovado y estricto plan de seguridad.

El centro perdió a 25 menores y dos monitoras durante las riadas que arrasaron el área del río Guadalupe, un evento que estremeció a Texas y generó cuestionamientos sobre la preparación del campamento.

En un mensaje dirigido a los padres, los propietarios explicaron que solo reabrirá la instalación de Cypress Lake, considerada “completamente independiente” del sector afectado por las aguas torrenciales.

“Sabemos que la seguridad es una de las mayores preocupaciones para todos ustedes, al igual que lo es para nosotros”, señaló la familia Eastland al anunciar la reactivación parcial.

Nuevas herramientas para prevenir emergencias

El comunicado detalló que la reapertura estará acompañada de un conjunto de medidas tecnológicas y logísticas diseñadas para detectar a tiempo cualquier amenaza relacionada con el clima.

“Nosotros no solo queremos cumplir con las nuevas leyes de seguridad para campamentos, sino superar sus requisitos”, añadieron los propietarios en su mensaje.

Entre los cambios mencionados por ABC News figura la instalación de cuatro monitores fluviales de alerta de inundaciones que permitirán detección temprana de crecidas.

A esto se suma la entrega de radios bidireccionales a cada cabaña con acceso a alertas meteorológicas nacionales, además de generadores de alta capacidad para garantizar suministro eléctrico en oficinas, comedor y otras áreas esenciales.