Cerca de las 7:17 de la noche, los manifestantes se encontraban aglomerados cerca del juzgado federal, cuando el conductor de una camioneta pick up aceleró y terminó atropellando por lo menos a una de las personas que se encontraban en la calle, informó más tarde la policía local.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo Roe vs. Wade lo que significa que las mujeres ya no tendrán derecho al aborto, tal como tenían desde hace 50 años. La decisión causó revuelo en el país, algunos la aplaudieron y mucho otros salieron a las calles a manifestar su desacuerdo, pero los ánimos se caldearon rápidamente.

En las imágenes se alcanza a ver le ‘arrancón’ del vehículo que termina arrastrando y tirando al suelo a varios manifestantes, mientras los demás le reclamaban por su peligrosa maniobra. Las autoridades locales confirmaron que no hubo ningún herido de gravedad. IMÁGENES FUERTES: VER VIDEO AQUÍ .

Vanorny agregó durante una entrevista con The Sun que “todo fue pacífico” y continuó narrando. “Cuando estábamos terminando… cruzando la calle para volver a donde habíamos comenzado, una camioneta decidió impacientarse. Creo que no tenía nada que ver con nada por lo que estábamos allí, y decidió pasarse de la raya. Ni siquiera era el primer (auto) en el alto y chocó contra las personas mientras cruzaban”, contó.

¿Rendirá cuentas en conductor?

Según Vanorny, cuando la camioneta pasó a toda velocidad alcanzó a pisarle el pie de una persona y a tirar al menos a tres de los manifestantes. Sin embargo, la policía local confirmó que solo uno de los peatones resultó herido, que no era de gravedad, pero aún así fue llevado a un hospital de la localidad.

La policía ya tiene identificado al conductor, pero aún no han presentado cargos pues están tratando de determinar si fue intencional. La concejal Vanorny agregó que fue “realmente desalentador y repugnante”, que no dejarán pasar los sucedido. “Este tipo de cosas no están permitidas en Cedar Rapids y nos aseguraremos de que esta persona rinda cuentas”, agregó. Mientras tanto, múltiples manifestaciones en contra de la decisión tomada ayer por la Corte Suprema continúan surgiendo en todo el país.