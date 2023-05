El planteamiento de los camioneros y de otras organizaciones defensoras de los hispanos es llegar aún día sin inmigrantes. «Me parece que para que el boicot valga la pena debe haber unos días sin latinos en el país entero, para que vea que tan importante son los latinos, si los latinos no están presentes el país no se mueve». Archivado como: Camioneros boicot Gobernador Florida

Barrera asegura que el llamado a unirse a la protesta se ha extendido a otros estados. «Estamos en apoyo con nuestros hermanos inmigrantes que desgraciadamente no se le han dado documentos en este país, eso me parece injusto y por eso decidimos unirnos todos y parar. En otros estados están haciendo promoción a esta protesta masiva… Ya veremos qué resultado viene».

«Me parece que ese hombre debería recapacitar»

«Me vas a decir a mí que voy a ver un niño herido y no lo voy a recoger ni me lo voy a llevar. Que me esté pidiendo ayuda, qué voy a hacer, ¿Lo voy a dejar morir? ¿Lo voy a dejar desangrar? Eso conmigo no va. Lo voy a montar, me lo voy a llevar si es necesario».

El movimiento sindicalista poco a poco se organiza, hay un llamado a través de Tiktok que les invita a sumarse a la protesta. Pero Joel Barrera hace un último llamado a DeSantis: «Me parece que ese hombre debería recapacitar y hacer algo. Sé que es un gran gobernador, pero ha cometido un gran error».