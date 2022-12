Mau, hermano de Evaluna, ha revelado algo del matrimonio de Camilo y la venezolana que aunque no podría sorprender a sus verdaderos fanáticos, es relevante que eso este causando problemas entre ellos, ¿Tendrá remedio? ARCHIVADO DE: Camilo y Evaluna divorcio

Pero a palabras de uno de los hermanos de la cantante, el matrimonio podría estar pasando por un mal momento. Aunque pareciera que el colombiano y la venezolana son un matrimonio de ensueño, no todo es color de rosa y están teniendo fuertes peleas por su convivencia.

El cantante mencionó que su cuñado y su hermana guardan cosas que ya no necesitan, pero que se niegan a botar por múltiples razones. Si bien no dio más detalles al respecto, su esposa, Sara Escobar, coincidió con él y confirmó frente a las cámaras este secreto de la pareja.

Sin embargo, cuando Evaluna y Camilo se encontraban paseando en Miami, los paparazzis aprovecharon el momento y tomaron fotografías de la bebé y mostraron su rostro. Este suceso provocó la furia entre los seguidores de los cantantes, pues no pudieron respetar su privacidad.

Camilo y Evaluna divorcio: Todos enojados

Las imágenes se volvieron virales rápidamente en las redes sociales y varios usuarios cuestionaron la violación de la privacidad de la bebé, pues son sus padres son quienes deciden cuando y cómo mostrar a la pequeña a la audiencia. Otros manifestaron que es una consecuencia por ser celebridades.

"Ojalá los denuncien por subir fotos de niños sin el consentimiento de sus padres!," "Que desubicados. Si ellos no la querían mostrar hay que respetar", "Pero cuál es la cosa de la gente? Si ellos no querían mostrar cosa de ellos y ya", "Deberás que no saben respetar".