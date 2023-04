El socorrista que atendió a Julián Figueroa rompe el silencio

Envía contundente mensaje a Maribel Guardia tras pérdida

“¿Qué gana el camillero repitiendo esto?”, cuestionaron en redes

¡QUIERE CONFESAR LA “VERDAD”! El supuesto camillero, que atendió y filmó a Julián Figueroa al momento de morir, rompió el silencio y envió un contundente mensaje a Maribel Guardia, señalando que tiene fotos de lo que “en verdad le sucedió al cantante”. A través de TikTok, surgió un clip de una cuenta de espectáculos, quienes recibieron dicha información y hablaron sobre lo sucedido.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, perdió la vida el pasado 9 de abril debido a un infarto al miocardio y fue su madre, quien dio a conocer la noticia de su muerte. Poco después, su viuda Imelda Garza dio a conocer los detalles que ocurrieron al momento en que “Juliancito” fue hallado sin vida.

CAMILLERO DA NUEVA VERSIÓN DE LA MUERTE

Nueva información se dio a conocer sobre la pérdida de Julián Figueroa. En esta ocasión, a través de una cuenta de espectáculos, se dio a conocer que el camillero que atendió la emergencia en el domicilio de los Fernández-Figueroa, tiene pruebas de lo que pasó la noche del 9 de abril, donde perdió la vida el hijo de Joan Sebastian.

“Soy camillero, estoy asignado a la delegación Álvaro Obregón y me tocó ir en la ambulancia. Tengo las fotos de la habitación, pero no las puedo subir”, detalló el mensaje que envió el supuesto socorrista y difundió la cuenta de Chelita te lo cuenta (@chelitatelocuenta) en TikTok. Pero no fue la única información que ofreció, sino que declaró que pasó en realidad con Julián Figueroa.