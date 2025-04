Cambios en el IRS generan incertidumbre sobre auditorías.

En medio de grandes cambios dentro del Servicio de Impuestos Internos (IRS), muchos contribuyentes estadounidenses se preguntan:

¿qué tan probable es ser auditado en 2025? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta.

Según datos oficiales del IRS, menos del 1% de todas las declaraciones presentadas entre 2013 y 2021 fueron auditadas hasta el cierre del año fiscal 2023. Más precisamente, solo el 0.44% de las declaraciones individuales y el 0.74% de las corporativas.

Esta baja tasa se explica, en parte, por la falta crónica de recursos humanos, tecnológicos y financieros que ha afectado a la agencia durante años.

When does an IRS notice turn into a bill?

•You agree with the proposed changes the IRS is making during your audit.

* You don’t respond to the IRS by the notice deadline.

* You don’t provide supporting documents for your original return. pic.twitter.com/CF8hWhP5fi

— TheCPATaxProblemSolver (@KeithJonesCPA) April 24, 2025