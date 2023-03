Este fin de semana EEUU vuelve al cambio de horario

El horario estándar pasa al horario de verano

¿Cuándo y cómo ocurre este cambio? ¡TOME SU RELOJ! Como año tras año, Estados Unidos vuelve a vivir el cambio de horario. En esta ocasión, el horario estándar por el cual se atraviesa pasa a ser el de verano. Por ello, se deben conocer qué ocurrirá a partir de este domingo cuando las alarmas deban obtener dichos cambios y las personas puedan adelantar u atrasar sus relojes. Aunque la mayoría del país deberá cambiar sus relojes y ajustarse a un nuevo horario, algunos de los estados no están bajo este nuevo horario y se mantienen sin cambios (como es el caso de Hawái, Puerto Rico, territorios de Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana, según CNN). Por ello, en redes sociales hay una campaña de recordatorio a los internautas de los cambios que deben realizar. EL HORARIO DE VERANO LLEGÓ Este domingo 12 de marzo, las personas deberán tomar sus relojes y agregar una hora más a su horario. Por ello, a partir de las 2:00 a.m. se debe adelantar una hora el reloj, o bien, si es Smartwath, ya complementará es función por si solo. Pero, eso no significa que no deba conocer el cambio y que no lo tome desprevenido si duerme una hora más. El cambio de horario, viene realizándose desde el año 2007 y desde esa fecha, se informó que el segundo domingo de marzo la mayoría de estados de EE. UU. debían seguir este cambio, informó CNN en Español. El horario de verano, también conocido como “Daylight saving time”, durará hasta el primer domingo de noviembre.

¿Cómo sucede el cambio? La transición al horario de verano es oficial a las 2 a.m. hora local del domingo en gran parte del país. Luego, el 20 de marzo, atardeceres de invierno y primavera. Hasta que finalice el horario de verano en la madrugada del 5 de noviembre, el sol saldrá más tarde que durante el horario estándar, pero permanecerá iluminado durante más tiempo hasta la noche, indicó la agencia The Associated Press (AP). Como recomendación, es una buena idea adelantar los relojes una hora antes de acostarse el sábado por la noche, indicó AP. Por ello, a través de redes sociales se implementó una campaña para recordar a las personas sobre este reciente cambio de horario y que deben estar conscientes que los dispositivos alteran su hora por si solos.

Cambio horario EEUU 2023: ¿Qué estados permanecen igual? Pero, el cambio de horario no es para todos los estados. De acuerdo con la agencia The Associated Press, se especificó que no se observa cambio de hora en Hawái, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte. ¿Por qué no hay cambio de horario en estas parte del territorio? Puesto que el gobierno no obliga a los territorios a unirse a esta iniciativa de “Daylight saving time”, hay estados como Arizona y Hawái que desde 1960 por legislación del Congreso decidieron permanecer con un horario fijo y no ajustarse a los cambios, informó el portal de noticias Plataforma Latina.

Cambio horario EEUU 2023: ¿Evitar los cambios? Una encuesta realizada en octubre de 2021 encontró que la mayoría de las personas en los Estados Unidos quieren evitar cambiar entre el horario de verano y el horario estándar, aunque no hay consenso sobre cuál debería usarse todo el año, reveló la agencia The Associated Press. La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo el 25% de los encuestados dijo que prefería alternar entre el horario estándar y el horario de verano. Cuarenta y tres por ciento dijeron que les gustaría ver el tiempo estándar utilizado durante todo el año. Treinta y dos por ciento dijeron que preferirían que el horario de verano se usara todo el año.

