La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley a favor de que las declaraciones de impuestos de los presidentes sean auditadas cada año, después de que se supiera que las de Donald Trump (2017-2021) no fueron controladas en sus dos primeros años de mandato, informó la agencia EFE.

A través de una votación, se dio a conocer que la nueva medida tomará podrá llegar a manos del Senado, quienes aprobarán si puede llevarse a cabo no. Por el momento, las investigaciones en contra de Donald Trump , siguen revelando información necesaria sobre los procesos que no se llevaron a cabo durante su mandato.

“Estas salvaguardas mejoradas darán a los estadounidenses la seguridad que merecen de que nuestro código de impuestos se aplica de manera equitativa y justa a todos, por poderosos que sean”, afirmó el legislador demócrata Richard Neal, presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios, que promovió el proyecto y citó The Associated Press.

Cámara Baja auditoria presidentes: ¿Por qué se negó Trump?

La Hacienda de EE. UU. (IRS, por sus siglas en inglés) requiere que los impuestos de los inquilinos de la Casa Blanca sean auditados cada año, pero esos términos están inscritos en el manual regulatorio de esa entidad, no en la ley federal, informó EFE. La decisión de Trump de no entregar sus declaraciones fiscales, causó una extensa investigación sobre los hechos que ocurrieron, y no es la única investigación que llevó en el año.

Tras una batalla legal que se remonta a 2019, el Tribunal Supremo autorizó al Departamento del Tesoro que entregara esas declaraciones de Trump a un comité de la Cámara Baja que las había solicitado y esta última decidió publicarlas esta semana, destacó EFE.