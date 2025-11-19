California se prepara para otra tormenta con lluvia intensa y nieve en montañas esta semana
Publicado el 11/19/2025 a las 17:01
- Otra tormenta en California
- Nieve afectará zonas altas
- Riesgo de inundaciones
Una nueva tormenta del Pacífico se aproxima a California y llegará a finales de esta semana con lluvias, nevadas en zonas altas y posibles retrasos en carreteras y aeropuertos, de acuerdo con meteorólogos de AccuWeather.
Se trata del evento más reciente de una serie de sistemas que, en apenas días, han dejado acumulados equivalentes a varios meses de precipitación en distintas regiones del estado.
Aunque no alcanzará la intensidad de la tormenta anterior, esta nueva oleada podría generar interrupciones significativas en el transporte.
Los expertos advierten que algunas laderas podrían ceder debido a la humedad acumulada por las lluvias recientes.
Lluvias intensas en el sur y riesgos por inundaciones
El meteorólogo jefe de AccuWeather, Bernie Rayno, señaló que “las lluvias más intensas de esta tormenta se concentrarán en el sur de California, donde la mayoría de las áreas pueden esperar entre 0.50 y 1 pulgada de lluvia”.
Además, en zonas montañosas, los acumulados podrían ser mayores, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
En Los Ángeles, la llovizna del jueves dará paso a aguaceros constantes durante la noche, con posibilidad de inundaciones en calles, sótanos y áreas de mal drenaje.
Para el viernes, la lluvia cederá gradualmente, pero la amenaza de aludes de lodo continuará en áreas afectadas por incendios recientes. San Diego registrará las lluvias más intensas el jueves por la noche, con precipitaciones intermitentes hasta el mediodía del sábado.
Nieve en zonas altas y complicaciones en pasos montañosos
En Sierra Nevada, se prevén condiciones de circulación resbaladizas en el paso Donner desde la noche del miércoles hasta el jueves por la mañana.
Aunque no caerán grandes acumulados, la mezcla de nieve y aguanieve podría dificultar la conducción en uno de los pasos más transitados de la Interestatal 80.
Más al sur, la cota de nieve bajará lo suficiente para dejar varios centímetros sobre crestas y cumbres del sur de California.
En los pasos Cajon y Tejon podrían caer copos aislados, aunque se espera que las carreteras permanezcan mayormente mojadas. La niebla y las ráfagas de viento reducirán visibilidad y aumentarán el peligro en zonas elevadas.
Después de la tormenta: vientos y un breve periodo seco
Tras el paso del sistema, entre viernes y sábado se desarrollará un evento moderado de vientos de Santa Ana. “El riesgo de incendios forestales será mínimo esta vez debido a las recientes lluvias”, explicó Dave Houk, meteorólogo sénior de AccuWeather.
A finales de la semana llegará un respiro: un periodo seco se extenderá de norte a sur por toda California. Solo el extremo norte podría registrar lluvias ligeras, mientras que el resto del estado permanecerá estable hasta el Día de Acción de Gracias.
Las cifras de precipitación de noviembre reflejan la intensidad del reciente patrón climático: Los Ángeles registró 88 mm en los primeros 17 días, Santa Bárbara acumuló 213 mm y Sacramento cuadruplicó su promedio mensual.
Meteorólogos señalan que esta nueva tormenta será la última de la serie antes de que el estado experimente varios días de calma, aunque recuerdan que la temporada invernal apenas comienza.