California se prepara para otra tormenta con lluvia intensa y nieve en montañas esta semana

Otra tormenta en California

Nieve afectará zonas altas

Riesgo de inundaciones

Una nueva tormenta del Pacífico se aproxima a California y llegará a finales de esta semana con lluvias, nevadas en zonas altas y posibles retrasos en carreteras y aeropuertos, de acuerdo con meteorólogos de AccuWeather.

Se trata del evento más reciente de una serie de sistemas que, en apenas días, han dejado acumulados equivalentes a varios meses de precipitación en distintas regiones del estado.

Aunque no alcanzará la intensidad de la tormenta anterior, esta nueva oleada podría generar interrupciones significativas en el transporte.

Los expertos advierten que algunas laderas podrían ceder debido a la humedad acumulada por las lluvias recientes.

Lluvias intensas en el sur y riesgos por inundaciones

El meteorólogo jefe de AccuWeather, Bernie Rayno, señaló que “las lluvias más intensas de esta tormenta se concentrarán en el sur de California, donde la mayoría de las áreas pueden esperar entre 0.50 y 1 pulgada de lluvia”.

Además, en zonas montañosas, los acumulados podrían ser mayores, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En Los Ángeles, la llovizna del jueves dará paso a aguaceros constantes durante la noche, con posibilidad de inundaciones en calles, sótanos y áreas de mal drenaje.

Para el viernes, la lluvia cederá gradualmente, pero la amenaza de aludes de lodo continuará en áreas afectadas por incendios recientes. San Diego registrará las lluvias más intensas el jueves por la noche, con precipitaciones intermitentes hasta el mediodía del sábado.