California supera a Japón y se convierte en la cuarta economía mundial

California hizo historia al convertirse en la cuarta economía más grande del planeta, según lo anunció el gobernador Gavin Newsom.

Con un producto interno bruto (PIB) de 4,1 billones de dólares en 2024, el Estado Dorado ha superado oficialmente a Japón.

Este logro coloca a California solo detrás de Estados Unidos, China y Alemania, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA).

“El estado no solo se mantiene al ritmo del mundo, sino que marca el ritmo”, expresó Newsom.

NEW: California is now the fourth largest economy in the WORLD. pic.twitter.com/ZBKZxKHhlM

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 24, 2025