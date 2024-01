El calendario de bomberos australianos más hot del 2024

Algunas de las opciones del calendario de bomberos australianos del 2024

Según reportó el portal Show y fama, el calendario de bomberos australianos del 2024 tiene varias opciones:

El calendario clásico, de perros, de animales y bomberos, de gatos, de caballos y de bomberos héroes. No obstante, hay más opciones a elegir.

Animal only calendar, Dog only calendar, Cat only calendar y otros más a los que se les conoce como de sobremesa. Hay para todos los gustos.

Se les considera como el ‘calendario de bomberos favorito del mundo’. No obstante, no se han salvado de algunas críticas por no dedicarse al cien en su labor.