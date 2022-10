Cal Quantrill finalizó la temporada invicto en casa, para mejorar a una foja de 14-0 en su carrera dentro del Progressive Field, y los Guardianes de Cleveland se impusieron el martes 5-3 sobre los Reales de Kansas City, gracias a un jonrón de dos carreras de Owen Miller, de acuerdo a la agencia The Associated Pres s.

Por los Guardianes, los dominicanos Amed Rosario de 4-3 con una anotada, Ramírez de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, Óscar González de 4-0. Los venezolanos Giménez de 3-1 con una anotada y una empujada, Gabriel Arias de 3-1. La racha ganadora de 14 juegos de Quantrill es la más larga en la historia del estadio.

"Trato de mantener a los muchachos en el juego", dijo sobre su encanto en Cleveland. "Confío en que si salgo con ventaja de un partido la mantendrán, y si no, que marquen. No tengo una fórmula mágica. Yo solo compito", de acuerdo a la agencia The Associated Press.