Caitlyn Jenner está de luto: La dura crítica de Esther Jenner al show de la familia

De acuerdo con The Sun, en una entrevista Esther Jenner criticó la forma en la que se lleva a cabo el tan aclamado reality ‘Keeping Up With The Kardashians‘, en donde lo tachó de carecer de ‘trama’. “No me gustaba ese programa. No había trama, y nunca sabré por qué fue un éxito tan grande”, reveló.

“Cuando tu hijo se vuelve famoso en todo el mundo, es muy difícil para una madre ponerlo en esa categoría, no es una celebridad para mí, es mi hijo. “Es muy difícil, pero no soy diferente a cualquier otra madre, amo a mis hijos”, reveló en una entrevista la madre de Caitlyn Jenner.