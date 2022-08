“La madre naturaleza seguramente nos está advirtiendo”

De inmediato los internautas opinaron al respecto en las redes sociales, quienes quedaron sorprendidos ante el fenómeno ocurrido a tán solo una calle de la Casa Blanca: “La madre naturaleza seguramente nos está advirtiendo mucho últimamente”, dijo un usuario.

“Los cielos no pueden soportar lo que está pasando allí”, “El fin de los tiempos”, “Siempre supe que el edificio estaba maldito”, “Dios no es feliz, DC”, fueron algunos comentarios de las redes sociales. Hasta el momento no se ha actualizado el reporte médico de los heridos. Archivado como: Cae rayo Casa Blanca