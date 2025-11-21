Cae confianza del consumidor de noviembre ¿Qué significa para la economía de EE.UU.?

La confianza del consumidor cayó 2.6 puntos en noviembre.

Importa porque muestra preocupación por precios altos y menores ingresos.

Lo que viene: incertidumbre económica e impactos en hogares hispanos.

La confianza del consumidor en Estados Unidos registró una ligera caída en noviembre, según la Universidad de Michigan.

Aunque el descenso es pequeño, refleja la frustración de los consumidores ante los precios altos, ingresos estancados y un futuro económico incierto.

El fin del cierre del gobierno alivió parte del ánimo, pero no lo suficiente para revertir la tendencia.

Para miles de familias hispanas, el resultado significa un panorama más ajustado en sus gastos y decisiones financieras.

Por qué cae la confianza del consumidor

El índice cayó 2.6 puntos respecto a octubre. La directora Joanne Hsu señaló que la caída está dentro del margen de error.

Aun así, los consumidores reportan preocupación constante por los precios elevados y la pérdida de poder adquisitivo.

Factores que explican la caída

Precios altos en bienes esenciales.

Ingresos que no crecen al mismo ritmo.

Menor intención de comprar bienes duraderos.

Las personas con inversiones en acciones también perdieron confianza debido a la caída reciente del mercado.

Las expectativas de inflación para el próximo año pasaron de 4.6% a 4.5%.

A largo plazo, bajaron de 3.9% a 3.4%. Pese a esta moderación, los hogares siguen sintiendo la presión del costo de vida.