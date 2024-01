Cae avioneta en zona boscosa de Massachusetts dejando 3 muertos

De acuerdo con The Associated Press, la identidad de las víctimas que perdieron la vida ya han sido reveladas por las autoridades correspondientes.

Asimismo lamentan profundamente la muerte del respetado instructor y un joven y dedicado estudiante de aviación, apuntó The Associated Press.

Hasta el momento, los representantes de Fly Lugu no han realizado declaraciones sobre el incidente, sumiendo a la comunidad aérea en un silencio de luto.

Conmoción en Massachusetts tras accidente aéreo

Además, la comunidad está expectante a que el investigador de uso total su experiencia para determinar las causas del accidente.

Aunque la policía estatal ha confirmado la pérdida de vidas en el accidente, la investigación sobre la caída de la avioneta está en curso,

La agencia de noticias de The Associated Press señaló que las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre las posibles causas del siniestro.

Este trágico incidente ha dejado un vacío y una gran huella en la comunidad de la aviación en el estado de Massachusetts.