Andreas Erazo recibe la cadena perpetua

Más de seis décadas deberá pasar en prisión el hispano Andreas Erazo, luego de que la Corte Suprema de Nueva Jersey ratificara su condena por agredir sexualmente y matar a una niña, de 11 años. En un intento por liberarlo de su responsabilidad, el defensor público del detenido apeló la decisión del juzgado del condado Monmouth, alegando que no le habían leído sus derechos cuando lo entrevistaron los detectives. El proceso legal contra el hispano comenzó en julio de 2017 luego de que las investigaciones lo convirtieron en el principal sospechoso de la desaparición, muerte y violación de la niña Abbiegail Smith, de 11 años, informó, en su momento la fiscalía local. La jamaiquina vivía en el apartamento de abajo de Erazo y el reporte de su desaparición lo hicieron el 12 de julio de 2017. La pesadilla para su familia culminó 13 horas después, cuando hallaron su diminuto cuerpo sin vida envuelto en un edredón, atado con alambre de computadora. Su cuerpo yacía justo en el techo frente a la ventana del apartamento de Erazo en Keansburg, Nueva Jersey, detallan, en su reporte inicial, las autoridades.

Dos años después de un largo proceso de investigaciones, Erazo fue sentenciado de un mínimo de 63 años a cadena perpetua por el cargo de homicidio y de 42 a 50 años por el cargo de agresión sexual, según muestran los registros de la prisión estatal. Tal decisión fue apelada por su abogado defensor ante la división de apelaciones del Tribunal Superior de Nueva Jersey. En marzo de 2022, se pronunció a favor del detenido, alegando que no se leyeron sus “derechos Miranda”, durante la primera parte del interrogatorio en la sede de la policía. El caso no quedó ahí y buscaron el apoyo de la Corte Suprema del estado, esta revocó ese fallo en una decisión unánime en junio de 2023, afirmando que Erazo no estaba bajo custodia en el momento de su entrevista inicial y, por lo tanto, no eran necesarios sus derechos. La justicia se alcanzó para la pequeña inmigrante jamaiquina, de quien su padre y hermanos no pudieron despedirse por falta de visa.