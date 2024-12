¿Ya no se podrá recuperar?

Parálisis facial, dificultad para articular palabras, sensibilidad a la luz, visión borrosa y problemas para trasladarse son los síntomas que el aneurisma le están provocando a Yolanda Andrade.

El periodista Javier Ceriani aseguró que la actriz está ‘muy grave’ pero que ella intenta distraerse con paseos para no pensar tanto en no tener control sobre su padecimiento.

«De repente, un día me sucedió: la luz me impactó, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme ni hablar», dijo Yolanda Andrade hace unos meses.

«Tu mente te dice una cosa, pero tu cuerpo no responde», expresó en aquél entonces; hasta el momento no se sabe si está internada.