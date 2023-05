Si bien Canelo Álvarez fue el protagonista de su pelea contra John Ryder , en Guadalajara, su esposa Fernanda Gómez también robó la atención con un lujoso look de Dolce & Gabbana acorde a la ocasión. Y es que la modelo jalisciense asistió a la pelea estelar ataviada con un diseño negro.

Fernanda Gómez siempre ha mostrado el apoyo a su querido esposo gane o pierda, claro que no va a dejar pasar la oportunidad de demostrar el gran amor que se tienen. Ahora la señora del boxeador ha tenido que enfrentarse a las duras críticas por sus conjuntos.

Saúl Canelo Álvarez vivió una de las noches más especiales de toda su carrera, no sólo por haber vencido por decisión unánime a John The Gorilla Ryder en Guadalajara, sino porque estuvo rodeado de su familia durante la pelea.

Cabaretera esposa Canelo Álvarez: Critican su atuendo

Algunos de sus seguidores no estuvieron encantados con el conjunto que escogió Fernanda para esa noche, pues a palabra de algunos se veía ‘de mal gusto’: “Siempre he sido fan de la ropa que usas para las peleas, está vez siento que no estaba tan bonito el outfit”.

"Tu eres hermosa y te veías preciosa…. Solo el vestido te falló, felicidades al campeón y a ti por su familia y todos sus hijos juntos", "Definitivamente el dinero no incluye la clase y la elegancia", "Que vestido mas feo el de la señora", "Se hubiera puesto otra cosa".