El rapero C-Knight del grupo ‘The Dove Shack’ sufre un derrame cerebral

Sus familiares han estado pasando por momentos difíciles, mientras los doctores han informado que no han detectado señales de mejoría.

Este evento lo llevó a un paro cardíaco. Los médicos lograron resucitarlo, pero desde entonces, el rapero ha estado en estado no receptivo.

Bo-Roc, compañero de banda de C-Knight en The Dove Shack, compartió una emotiva publicación en las redes sociales.

La trayectoria de C-Knight

The Dove Shack, conocido por su éxito en la década de 1990, se hizo famoso con su álbum debut «This Is The Shack» en 1995.

El álbum alcanzó el puesto 68 en la lista Billboard 200 y el puesto 13 en la lista de R&B, detalló el portal de Daily Mail.

Según el medio, el rapero C-Knight también tuvo una carrera en solitario con su exitoso álbum «Knight Time» en 2001.

A pesar de algunos altibajos en su carrera, el grupo ‘The Dove Shack’ se reunió en varias ocasiones a lo largo de los años.