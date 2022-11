Preso condenado a muerte podría tener una nueva oportunidad

Byron Black está por lograr salvarse de la inyección letal

¿Cómo lo podría lograr?

¡PODRÍA SALVAR SU VIDA! Byron Black, un preso de Tennessee, podría salvar su vida de la inyección letal. La novedad causó controversia, debido a que el fiscal conservador y el fiscal de distrito liberal, indicaron que se encuentran en desacuerdo de que esta situación logre convertirse en una realidad; el hombre, de 66 años de edad, se encuentra luchando para que aprueben su moción y salvarse de ese destino.

Pocos reos han conseguido que sus sentencias a la pena de muerte logren suspenderse. Uno de los casos más reconocidos en la actualidad, es el de Melissa Lucio, quien logró la suspensión de la inyección letal y días antes de que ocurriera el evento, le aceptaron su solicitud. La hispana fue condenada en el 2008 por la muerte de su hija.

¿LOGRARÁ SALVARSE DE LA PENA DE MUERTE?

El fiscal general conservador de Tennessee y el fiscal de distrito liberal de Nashville están en desacuerdo sobre si un condenado a muerte tiene una discapacidad intelectual y, en consecuencia, no debe ser ejecutado, informó la agencia The Associated Press. El caso generó debate y desde junio de 2022, los comentarios sobre la posible libertad del preso no han parado.

El caso involucra a Byron Black, un recluso de 66 años, condenado en 1988 por la muerte a tiros de su novia Angela Clay, de 29 años, y sus dos hijas, Latoya, de 9, y Lakeisha, de 6. Los fiscales dijeron que Black estaba celoso cuando él disparó a los tres en su casa. En ese momento, Black estaba en libertad laboral mientras cumplía condena por disparar y herir al marido separado de Clay, indicó AP.