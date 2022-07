Las autoridades de Los Ángeles, a primera hora del viernes reportaron la búsqueda urgente de una joven hispana, de 29 años, que presuntamente fue secuestrada al salir de hacer sus compras en Target. De acuerdo con los primeros reportes que ofrecieron, Jasmine Contreras había estado de compras cuando ocurrió el incidente y algunas fuentes afirman que intentó escapar, según The Sun.

Tras darse a conocer el presunto secuestro de la joven, dos testigos afirmaron a medios de comunicación locales que habían visto como el auto dio un par de vueltas por la zona y en una ocasión se detuvo para intentar conversar a dos mujeres, una con rasgos latinos, sobre darle un “aventón”. La mujer, aparentemente se alejó del auto, indicó The Sun. En el boletín que difundió la policía, dieron a conocer los datos de Jasmine y su vestimenta antes de desaparecer.

Búsqueda de Jasmine Contreras: ¿Fue hallada con vida?

La Estación del Sheriff de Lancaster, horas más tarde de este viernes, anunció a través de redes sociales, que Jasmine Contreras fue localizada con vida. Por el momento, las autoridades no están tratando este caso como un asunto criminal; al igual, la policía de Lancaster indicó que el vehículo que también estaba siendo buscado, ya no es de interés. No se aclaró en que condiciones encontraron a Contreras.

"La persona desaparecida en la foto ha sido localizada. Esto no está siendo tratado como un asunto criminal en este momento. El vehículo que se muestra en la publicación ya no es un vehículo de interés. Gracias a todos los que compartieron la publicación anterior.", expresó la Estación del Sheriff de Lancaster.